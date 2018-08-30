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مودريتش أفضل لاعب في أوروبا

لاعب المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش

حصد اللاعب الدولي الكرواتي ولاعب ريال مدريد الإسباني لوكا مودرتش الخميس جائزة أفضل لاعب في أوروبا لكرة القدم في موسم 2017-2018.

ونال مودريتش الجائزة على حساب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنكليزي، وزميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، الذين أعلنا معه في القائمة النهائية في العشرين من آب/ أغسطس الجاري.

جاء إعلان النتائج النهائية على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2018/ 2019.

ونال الكرواتي مودرتش لاعب ريال مدريد الإسباني، أيضا جائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لموسم 2017/ 2018.

وحصد مودريتش مع فريقه لقب دوري أبطال أوروبا كما تألق أيضا في مونديال روسيا وقاد بلاده إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وحصد البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل مهاجم في أوروربا لموسم 2017/ 2018.

ولم يتمكن رونالدو من الحضور للحفل لاستلام جائزته وسيستلمها نيابة عنه بافل نيدفيد.

وحصد قائد نادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس جائزة أفضل مدافع في أوروبا.

ونال الكوستاريكي كيلور نافاس جائزة أفضل حارس في أوروبا.

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