تصنيف جديد: الأهلي الأفضل أفريقيا في 2018

احتل الأهلي المصري المركز الأول كأفضل نادي أفريقي لعام 2018، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وكان الاتحاد قد أصدر قائمة أفضل الأندية قاريا، الأربعاء، حيث جاء الأهلي على رأس القارة الأفريقية، يليه الترجي التونسي في المركز الثاني، ثم يليه فيتا كلوب أكبر أندية الكونغو الديمقراطية، في المركز الثالث.

​على الصعيد الأسيوي، جاء فريق "جونبك هيونداي موتورز" الكوري الجنوبي في المركز الأول، يليه فريق "كاشيما أنتلرز" الياباني، ثم نادي الدحيل القطري في المركز الثالث.

وأوروبيا احتل أتلتيكو مدريد الإسباني الصدارة ثم مواطنه ريال مدريد في المركز الثاني وريد بل سالزبورغ النمساوي في المركز الثالث.

وصنف كلوب أميركا المكسيكي في قمة أندية الكونكاف (اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي)، فيما احتل نادي بالميراس البرازيلي المركز الأول على صعيد أميركا الجنوبية.