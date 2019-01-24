قائمة أفضل الدول في 2019

تصنيف جديد أصدره موقع US News and World Report لأفضل الدول في العالم لعام 2019. التصنيف مبني على الانفتاح الثقافي والتنوع، وبيئة الاعمال وجودة الحياة وغيرها من المعايير.

تقول النتائج إن سويسرا هي أفضل دول العالم، تليها اليابان ثم كندا. أما الولايات المتحدة فقد احتلت المرتبة الثامنة عالميا. والإمارات العربية المتحدة هي الأولى عربيا بترتيب 23 عالميا، ضمن القائمة التي شملت 80 دولة.

واعتمد نصنيف الدول على معايير ريادة الأعمال (17.87 بالمئة)، جودة الحياة (16.77 بالمئة)، المواطنة (15.88 بالمئة)، محركات السوق (14.36 بالمئة)، التأثير الثقافي (12.96 بالمئة)، الانفتاح الاقتصادي (11.08 بالمئة)، الطاقة (7.95 بالمئة)، المغامرة (2 بالمئة)، التراث (1.13 بالمئة).

وهذه قائمة لأفضل الدول العربية حسب التصنيف الجديد:

1- الإمارات (23 عالميا)