قائمة أفضل الدول في 2019

تصنيف جديد أصدره موقع US News and World Report لأفضل الدول في العالم لعام 2019. التصنيف مبني على الانفتاح الثقافي والتنوع، وبيئة الاعمال وجودة الحياة وغيرها من المعايير.
تقول النتائج إن سويسرا هي أفضل دول العالم، تليها اليابان ثم كندا. أما الولايات المتحدة فقد احتلت المرتبة الثامنة عالميا. والإمارات العربية المتحدة هي الأولى عربيا بترتيب 23 عالميا، ضمن القائمة التي شملت 80 دولة.
واعتمد نصنيف الدول على معايير ريادة الأعمال (17.87 بالمئة)، جودة الحياة (16.77 بالمئة)، المواطنة (15.88 بالمئة)، محركات السوق (14.36 بالمئة)، التأثير الثقافي (12.96 بالمئة)، الانفتاح الاقتصادي (11.08 بالمئة)، الطاقة (7.95 بالمئة)، المغامرة (2 بالمئة)، التراث (1.13 بالمئة).
وهذه قائمة لأفضل الدول العربية حسب التصنيف الجديد:
1- الإمارات (23 عالميا)
- الناتج المحلي: 382.6 مليار دولار.
- عدد السكان: 9.4 مليون نسمة.
2- قطر (31 عالميا)
- الناتج المحلي: 167.6 مليار دولار
- عدد السكان: 2.6 مليون نسمة.
3- السعودية (32 عالميا)
- الناتج المحلي: 683.8 مليارات دولار.
- عدد السكان: 32.9 مليون نسمة.
4- مصر (40 عالميا)
- الناتج المحلي: 235.4 مليارات دولار.
- عدد السكان: 97.6 مليون نسمة.
5- المغرب (42 عالميا)
- الناتج المحلي: 109.1 مليار دولار.
- عدد السكان: 35.7 مليون نسمة.
6- عمان (63 عالميا)
- الناتج المحلي: 72.6 مليارات دولار.
- عدد السكان: 4.6 مليون نسمة.
7- الأردن (71 عالميا)
- الناتج المحلي: 40.1 مليار دولار.
- عدد السكان: 9.7 مليون نسمة.
8- تونس (72 عالميا)
- الناتج المحلي: 40.1 مليار دولار.
- عدد السكان: 9.7 مليون نسمة.
9- لبنان (76 عالميا)
- الناتج المحلي: 51.8 مليارات دولار.
- عدد السكان: 6.1 مليون نسمة.
10- العراق (80 عالميا - الأخيرة في التصنيف)
- الناتج المحلي: 197.7 مليارات دولار.
- عدد السكان: 38.3 ملايين نسمة.
أفضل 10 دول في العالم لعام 2019:
1- سويسرا
- إجمالي الناتج المحلي: 678.9 مليارات دولار.
- عدد السكان: 8.5 مليون نسمة.
2- اليابان
- الناتج المحلي: 4.9 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 126.8 مليون نسمة.
3- كندا
- الناتج المحلي: 1.7 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 36.7 ملايين نسمة.
4- ألمانيا
- الناتج المحلي: 3.7 تريليونات دولار
- عدد السكان: 82.7 ملايين نسمة.
5- المملكة المتحدة
- الناتج المحلي: 2.6 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 66.0 مليون نسمة.
6- السويد
- الناتج المحلي: 538 مليار دولار.
- عدد السكان: 10.1 مليون نسمة.
7- أستراليا
- الناتج المحلي: 1.3 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 24.6 مليون نسمة.
8- الولايات المتحدة
- الناتج المحلي: 19.4 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 325.7 ملايين نسمة.
9- النرويج
- الناتج المحلي: 398.8 مليارات دولار
- عدد السكان: 5.3 ملايين نسمة.
10- فرنسا
- الناتج المحلي: 2.6 تريليونات دولار
- عدد السكان: 67.1 مليون نسمة.