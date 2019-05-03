أفغانستان.. 'اللويا جيرغا' يدعو لوقف إطلاق النار

اختتم الجمعة في كابول اجتماع المجلس الكبير "اللويا جيرغا" الذي شارك فيه مندوبون من كافة أنحاء أفغانستان، بالمطالبة بوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار.

وقال المندوبون في بيان في ختام المؤتمر الذي دام أسبوعا وضم الآلاف من أعيان القبائل وممثلين عن المجتمع الأفغاني إن "على حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان إعلان وتنفيذ وقف فوري ودائم لإطلاق النار اعتبارا من الأول من رمضان" الذي يبدأ بعد بضعة أيام.

ودعي أكثر من ثلاثة آلاف شخص إلى هذا الاجتماع الذي يوصف بأنه الأوسع في تاريخ أفغانستان الحديث لمحاولة وضع الشروط المحتملة التي يمكن أن يقبلوا فيها تسوية سلمية مع طالبان.

أما طالبان نفسها، التي لا تشارك في هذا الاجتماع، فقد بدأت الأربعاء في قطر جولة جديدة من محادثات السلام مع الولايات المتحدة، في إطار المساعي لإنهاء أطول حرب تشارك فيها واشنطن.

واللويا جيرغا هي تقليد أفغاني يعود لمئات السنين وتعقد في الأزمات الوطنية أو لتسوية قضايا مهمة.

ويعود آخر اجتماع لهذا المجلس إلى 2013 ووافق خلاله المشاركون على اتفاق أمني يسمح للقوات الأميركية بالبقاء في أفغانستان بعد انسحابها الذي كان مقررا في 2014.