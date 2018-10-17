قتلى بانفجارات في أفغانستان

قتل أربعة أشخاص أحدهم نائب مرشح للانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 تشرين الأول/ أكتوبر في أفغانستان في انفجار قنبلة الأربعاء، في مقر حملته في لشكركاه بجنوب البلاد، في هجوم تبنته حركة طالبان.

وقال عمر زواك الناطق باسم حاكم ولاية هلمند (جنوب)، أحد معاقل طالبان إن النائب جبار كهرمان كان يلتقي مؤيديه عندما وقع الانفجار.

وأوضح أن "سبعة أشخاص آخرين جرحوا في انفجار القنبلة التي كانت مخبأة تحت أريكة"، مشيرا إلى أنه تم إيقاف ثلاثة من المشتبه بهم.

وصرح وزير الداخلية ويس أحمد برمك للصحافيين إن كهرمان كان أحد أربعة أشخاص قتلوا في الهجوم في لشكركاه كبرى مدن ولاية هلمند.

ودان الرئيس أشرف غني الهجوم الذي أودى بحيان كهرمان الذي أرسل إلى هلمند في 2016 كموفد للمساعدة في دحر طالبان، ولكن كهرمان استقال في وقت لاحق.

كهرمان الجنرال السابق في الجيش الأفغاني والذي قاتل حركة طالبان، هو عاشر مرشح للانتخابات التشريعية يقتل.

وسقط معظم القتلى في هجمات محددة الأهداف حسب اللجنة الانتخابية المستقلة التي تنظم الاقتراع.

وهاجم مسلحون الأربعاء موكب مرشح كان متوجها إلى مدينة بولي عالم في ولاية لوغار جنوب كابول، بدون أن يسببوا إصابات.

وانفجرت عبوة ناسفة أيضا في الولاية نفسها بالقرب من مهرجان انتخابي لمرشح آخر، لكن الانفجار لم يؤد إلى سقوط جرحى.

وتبنت حركة طالبان الاعتداء في تغريدة على موقع تويتر.

ويتنافس أكثر من 2500 مرشح على مقاعد مجلس النواب في البرلمان التي يبلغ عددها 249. ويفترض أن تختتم مساء الأربعاء الحملة التي بدأت في نهاية أيلول/سبتمبر.

وسجل حوالى تسعة ملايين ناخب على لوائح المقترعين لكن نسبة المشاركة قد تكون ضئيلة بسبب المخاوف من اعتداءات.