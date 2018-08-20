أفغانستان.. تحرير مختطفين في انتظار رد طالبان على عرض هدنة

تنتظر كابول الاثنين رد طالبان على اقتراح الرئيس الأفغاني أشرف غني وقف إطلاق النار لثلاثة أشهر، وهو عرض رحبت به الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بعد 17 عاما من الحرب.

وكشف غني عن عرض الحكومة الجديد خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال الأحد، مشيرا إلى أن قوات الأمن ستلتزم بالهدنة اعتباراً من الأسبوع الجاري شرط أن تقوم طالبان بالأمر نفسه.

وجاء الاقتراح عقب أسبوع من العنف الاستثنائي اقتحم خلاله عناصر طالبان عاصمة ولاية غزنة التي تبعد نحو ساعتين بالسيارة عن كابول وكثفوا القتال ضد قوات الأمن في أنحاء البلاد ما أسفر عن مقتل المئات.

وقال الرئيس الأفغاني إن مكتبه تخلص من "جميع العقبات" في طريق السلام مؤكدا أن الإعلان جاء عقب مشاورات أجراها مع علماء دين وأحزاب سياسية ومجموعات من المجتمع المدني.

ورحب الحلف الأطلسي وواشنطن بالاقتراح بينما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو طالبان إلى المشاركة.

ولم ترد طالبان على عرض غني بعد لكنها تعهدت بالإفراج عن المئات من السجناء بمناسبة عطلة عيد الأضحى التي تبدأ الثلاثاء.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إن القوات الحكومية حررت 149 شخصا بينهم نساء وأطفال كانت حركة طالبان قد خطفتهم قبل ساعات فقط في ولاية قندوز.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن المتمردين ما زالوا يحتجزون 21 آخرين كرهائن بعد أن نصبوا كمينا لقافلة حافلات كانت تسير في منطقة خان آباد الاثنين.

وأضاف رحيمي أن عملية الإنقاذ التي نفذتها قوات الأمن قتلت حتى الآن ما لا يقل عن سبعة من عناصر طالبان.

هذا وفي حال وافق عناصر طالبان على الالتزام بوقف إطلاق النار، فستكون هذه الهدنة الثانية في البلاد منذ 2001.