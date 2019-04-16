وفد أفغاني للقاء طالبان في الدوحة

نشرت الحكومة الافغانية الثلاثاء قائمة طويلة بأسماء أعضاء الوفد الذي سيلتقي حركة طالبان في الدوحة هذا الأسبوع.

ويضم الوفد الأفغاني مسؤولين حكوميين، فيما يمكن أن يصبح الحوار الأعلى مستوى بين الخصمين.

وتشتمل القائمة التي نشرها القصر الجمهوري أسماء 250 مسؤولا بينهم عبد السلام الرحيمي رئيس مكتب الرئيس أشرف غني، وأمر الله صالح رئيس الاستخبارات الأفغانية السابق.

كما تضم اللائحة العديد من الشخصيات من مختلف المجالات بينهم قادة الشباب ووجهاء القبائل إضافة إلى 52 امرأة.

وآخر مرة التقى فيها مسؤولو طالبان ممثلين للحكومة الافغانية كانت ضمن محادثات سرية جرت في أفغانستان في 2015، لكنها انهارت بسرعة بعد أنباء مقتل زعيم طالبان الملا عمر.

وتأتي المحادثات التي ستستمر ثلاثة أيام في قطر وتبدأ الجمعة، في إطار أشهر من الجهود التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى السلام وسط موجة عنف جديدة تهز أفغانستان.

