أفغانستان.. مقتل خمسة شرطيين في انفجار لغم

قال مسؤول بالشرطة الأفغانية الجمعة إن قنبلة مزروعة على جانب الطريق قتلت خمسة من قوات شرطة الحدود وأصابت أربعة آخرين في مقاطعة نانغرهار شرق البلاد.

وأوضح الضابط بقوات الشرطة قيس صيفي لوكالة "أسوشيتد برس" إن الانفجار وقع عندما اصطدمت سيارة كانت تقل قوات الشرطة بلغم في منطقة آتشين الخميس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار، لكن صيفي ألقى باللائمة على تنظيم داعش، قائلا إن التنظيم يستخدم القنابل المزروعة بشكل دائم لاستهداف المسؤولين الأفغان وقوات الأمن.

وفي السياق ذاته، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 16 آخرين الخميس في انفجار قنبلة على جانب الطريق بولاية كونار في شمال شرق البلاد، وفقا لما ذكره عبد الغنى مسلم المتحدث باسم حاكم الولاية.