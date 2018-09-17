أفغانستان.. مقتل 10 من قوات الأمن في هجمات

هاجم مسلحو حركة طالبان قواعد شرطية وعسكرية أفغانية الاثنين، ما أسفر عن مقتل عشرة من عناصر قوات الأمن، وفقا لمسؤولين.

وقتل خمسة رجال شرطة أفغان على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في ولاية بادغيس شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية جامشيد شهابي إن 22 من مسلحي طالبان قتلوا وأصيب 16 خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في وقت مبكر من الاثنين.

وأضاف شهابي أن عبد الحكيم، قائد قوات الاحتياط في الشرطة، كان بين قتلى الهجوم الذي وقع قرب مدينة قلعة نو، عاصمة بادغيس.

وقال قائد شرطة ولاية بغلان شمالي البلاد الجنرال أكرم الدين صارح إن طالبان شنت هجمات على قاعدة عسكرية وشرطية مشتركة وقتلت ثلاثة جنود وشرطيين إثنين.

وأضاف أن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم الذي وقع في حي بغلاني-مركزي بالولاية.

وأشار صارح إلى أن "القاعدة تخضع الآن لسيطرة قوات الأمن الأفغانية، كما تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة. قتل وأصيب ما لا يقل عن 20 من مسلحي طالبان".

ولم تصدر الحركة أي تعليق على الهجومين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن، لكن شهابي وصارح اتهما طالبان.