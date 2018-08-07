أفغانستان.. مقتل 12 في هجمات لطالبان

ذكر مسؤولون أفغان الثلاثاء أن حركة طالبان شنت سلسلة من الهجمات في غربي وشرقي أفغانستان، أسفرت عن مصرع 12 شخصا على الأقل، بينهم أربع نساء.

وقال متحدث باسم حاكم ولاية فراه غربي البلاد، إن طالبان هاجمت نقطة تفتيش عسكرية مساء الاثنين، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة ستة آخرين بجروح.

وشن سلاح الجو الأفغاني غارات جوية في المنطقة قتلت 19 من مسلحي طالبان وأصابت 30 آخرين بجروح. وقال المتحدث: "تم إبعاد حركة طالبان والوضع تحت السيطرة الآن".

وفي ولاية لوغار شرقي البلاد، أسفر تبادل لإطلاق النار، وقع بين متمردين والجيش بعد ظهر الاثنين بالقرب من بولي عالم عاصمة الولاية، عن مقتل أربع نساء وإصابة أربعة أطفال بجروح.

وهاجمت طالبان نقطة تفتيش للشرطة في ولاية غزني بشرقي البلاد، أدى إلى مقتل أربعة من رجال الشرطة وإصابة خمسة بجروح.