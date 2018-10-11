أفغانستان.. مقتل 15 شرطيا على يد طالبان

قال مسؤول أفغاني إن 15 على الأقل من أفراد شرطة الحدود قتلوا في معركة مع متشددين من حركة طالبان الخميس.

وقال عمرو الدين والي عضو مجلس إقليم قندوز بشمال أفغانستان إن 15 من أفراد شرطة الحدود قتلوا عندما هاجم مقاتلو طالبان نقطة تفتيش في منطقة قلعة زال.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن 25 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب سبعة.

وفي وقت سابق قالت إدارة الأمن الوطني إن قوات خاصة مدعومة بضربات جوية قتلت 21 على الأقل من أعضاء طالبان بينهم قادة كبار تجمعوا لتخطيط هجمات بهدف تعطيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.