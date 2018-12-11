أفغانستان.. هجوم انتحاري بالقرب من كابل

قتل أربعة أفراد على الأقل من فريق استخباراتي أفغاني في هجوم الثلاثاء خارج العاصمة كابل، حسبما أفاد به مسؤول أمني.

وقال المسؤول إن الهجوم كان انتحاريا واستهدف فريقا بجهاز الاستخبارات الأفغاني وتسبب في إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن سيارة مفخخة انفجرت عند مرور موكب لجهاز الاستخبارات الأفغاني أثناء عودته إلى كابل في ختام عملية ليلية للجيش.

ووقع الانفجار في منطقة باغمان غرب العاصمة كما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش بدون أن يوضح ما إذا قام الانتحاري بتفجير نفسه في سيارة أو كان راجلا.

وتبنت حركة طالبان الهجوم.