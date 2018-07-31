أفغانستان.. هجوم مسلح على هيئة حكومية

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 30 أخرون بجروح في انفجار قنبلة، كانت مزروعة على الطريق، في حافلة بغرب أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة بغرب البلاد محب الله محب إن الهجوم وقع في وقت مبكر على الطريق السريع بإقليم فراه بين مدينة هرات وإقليم هلمند.

في غضون ذلك، أعلن مسؤول أفغاني أن هجوما ينفذه عدة مسلحون لا يزال جاريا صباح الثلاثاء ويستهدف مقر هيئة المهاجرين والعائدين في جلال أباد بولاية ننغارهار شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الولاية عطاء الله خوجياني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "انفجارين على الأقل وقعا هذا الصباح".

وأوضح أن العديد من الوكالات الدولية تقع بالقرب من المكان.

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة كانوا يعقدون اجتماعا بممثلين من جهات دائنة دولية، وقد تم إنقاذ عدد كبير منهم.

وقال شاهد عيان لوكالة الصحافة الفرنسية: "رأيت سيارة (تويوتا) كورولا سوداء يترجل منها ثلاثة أشخاص، فجر أحدهم نفسه على الفور بينما اقتحم الاثنان الآخران المبنى".

وتظهر أرقام الأمم المتحدة سقوط أكثر من ألف مدني بين قتيل ومصاب بسبب مواد ناسفة وقنابل مزروعة على الطرق وعبوات متفجرة بدائية الصنع في النصف الأول من العام الحالي.