أفكار مغلوطة عن الكربوهيدرات

الكربوهيدرات هي واحدة من المواد الغذائية الرئيسية التي يحتاجها الجسم إلى جانب البروتينات والدهون.

وعندما تؤكل الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات، تتحول إلى الغلوكوز (سكر) في مجرى الدم، الذي يقوم بتغذية الخلايا في الجسم.

الأطباء ينصحون عموما بالحذر عند تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات أكبر من الكربوهيدرات لأنها تزيد السكر في الدم وتؤدي لزيادة الوزن، لكن هناك أيضا العديد من الأفكار الخاطئة عنها.

الكربوهيدرات ليست موجودة في الخبز والمعكرونة فقط

هناك خطأ شائع هو أن الكربوهيدرات موجودة فقط في الأرز والمعكرونة، ولكن في الواقع هي أيضا موجودة في أطعمة أخرى مثل الخضروات والفواكه والزبادي والحليب.

توجد الكربوهيدرات في الخضروات بكميات مختلفة: في الخضروات الورقية بكميات أقل، وتزيد في الخضروات النشوية مثل البطاطس والجزر والذرة.

توجد أيضا في الحبوب الكاملة، وفي كل أنواع الفاكهة باختلاف حالاتها سواء كانت طازجة أو مجمدة أو في شكل عصائر.

الكربوهيدرات تزيد الوزن؟

الكربوهيدرات في حد ذاتها لا تزيد الوزن، فالأمر يعتمد على مقدارها ونوعها.

وبشكل عام، الكربوهيدرات التي تحتوي على الألياف هي أفضل أنواع الكربوهيدرات من الناحية الصحية، وتوجد في الخضروات، والفواكة، والطعام المصنع من الحبوب الكاملة (التي تحتفظ بالبذرة والنخالة) مثل خبز القمح الكامل والشوفان والبرغل والأرز البني.

أما الأطعمة التي تزيد الوزن عموما فهي تلك المصنعة من الحبوب المكررة (طحن الحبوب المكررة لإزالة البذرة والنخالة) التي يصنع منها العديد من أنواع الخبز والبسكويت والمعجنات، ورقائق البطاطس والمكسرات.

ورغم أن الفواكه تحتوي على الألياف والمعادن والفيتامينات، لكنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر لذلك فهي أيضا قد تزيد الوزن.

وينصح مركز "كليفيلاند كلينيك" الطبي بتناول ثمرة فاكهة فقط واحدة يوميا بحجم راحة اليد مثل التفاح والكمثرى والبرتقال، وعدم إضافة السكر إلى العصائر.

الوجبة المثالية يجب أن تحتوي على كربوهيدرات بنسبة 40 إلى 45 في المئة من إجمالي السعرات الحرارية، أما الدهون الصحية فيجب أن تشكل 30 إلى 35 في المئة، والبروتينات الخالية من الدهون 30 في المئة.

هل نتجنب الكربوهيدرات؟

رغم أن بعض الأطعمة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات لكن لا يجب تجنبها لأنها مفيدة للجسم، مثل البطاطس المعروفة بأنها غنية بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين "سي"، والبقوليات، والفواكه مثل التفاح، والمكسرات والبذور.

والأطعمة التي تحتوي على ألياف تساعد أيضا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وعلى الاحتفاظ بوزن صحي.

ومن المعروف أن هناك نوعين من الكربوهيدرات: البسيطة والمعقدة والأولى توجد عادة في المشروبات المحلاة والأطعمة المعالجة ولا تجعل الإنسان يشعر بالشبع وتزيد من نسبة السكر في الدم.

والكربوهيدرات المعقدة التي ينصح بها الأطباء، موجودة في أطعمة تحتوي أيضا على السكر والبروتينات (مثل الحليب والزبادي) وأخرى تحتوي على الألياف (مثل البطاطس والبقوليات)، فوجود هذه العناصر يؤخر عملية الهضم ويجعل الإنسان يشعر بالشبع ويقلل من ارتفاع معدل السكر في الجسم.