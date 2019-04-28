'أفنجرز' يحطم الأرقام القياسية

حطم فيلم "المنتقمون: لعبة النهاية" (أفنجرز: إند غيم) الإيرادات القياسية لشباك التذاكر على المستوى العالمي بعد تحقيقه 1.2 مليار دولار في افتتاحية عرضه وذلك حسبما قالت شركة والت ديزني التي توزع الفيلم.

وحقق الفيلم إيرادات قياسية في الولايات المتحدة وكندا، أكبر سوق عالمية للأفلام السينمائية، بلغت 350 مليون دولار منذ انطلاق عرضه الجمعة وحتى الأحد.

وفاق إجمالي ما حققه الفيلم تقديرات المحللين والرقم القياسي السابق الذي سجله قبل عام فيلم "المنتقمون: الحرب اللانهائية" (أفنجرز: إنفنيتي وور) وبلغ 257.7 مليون دولار.

وقالت ديزني إن (إند غيم) سجل أيضا أرقاما قياسية في مطلع الأسبوع في الصين والبرازيل وفرنسا وأكثر من 30 سوقا أخرى.

وتبلغ مدة فيلم الحركة ثلاث ساعات وهو الجزء الأخير من سلسلة أفلام من إنتاج ستديوهات مارفل منذ 2007. ويتناول الفيلم شخصيات قصص مصورة خارقة تحظى بشعبية مثل أيرون مان وهالك وثور وهي تخوض معركة ضد الشرير الخارق ثانوس.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون وإخراج الأخوين أنتوني وجو روسو.