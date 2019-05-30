الكشف عن أقدم كنيسة في مصر

كشفت مصر هذا الأسبوع عن أقدم حطام لكنيسة على أرضها، بالقرب من مدينة الإسكندرية.

وكان فريق بولندي مكون من علماء آثار أعلن الاثنين اكتشاف أطلال كنيسة تعود إلى منتصف القرن الرابع الميلادي، بحسب صحيفة الأهرام.

وقد جاء الاكتشاف بعد سلسلة من التنقيبات والأعمال الاستكشافية الأثرية التي أجراها فريق من مركز آثار منطقة البحر الأبيض المتوسط التابع لجامعة وارسو.

ويرجح الفريق الأثري أن الكنيسة الواقعة في منطقة مارية الأثرية، كانت أبوابها مفتوحة بين القرنين الخامس والثامن ميلادية.

كما عثر على أطلال منطقة لدفن الموتى، وحطام مجموعة خزفية هي الأكبر على مستوى مصر.