أقوى جوازات السفر العربية.. تعرف على ترتيب بلدك

هل تريد معرفة مدى قوة جواز سفر الدولة التي تحمل جنسيتها وعدد الدول التي يتيح لك هذا الجواز دخولها بسهولة؟

مؤشر هينلي لترتيب جوازات السفر في العالم لعام 2018 الذي صدر مؤخرا يقدم لك الإجابة.

وضع المؤشر قائمة بترتيب جوازات السفر استنادا لمدى حرية المواطنين الحاملين لها في السفر والتنقل بين دول العالم، ما يعني عدم اشتراط حصولهم على تأشيرة أو حصولهم عليها في مكان الوصول.

وجاءت اليابان على رأس القائمة، إذ يتيح جواز سفرها دخول 190 دولة، بينما تذيل كل من العراق وأفغانستان القائمة، إذ يتيح جوازا سفر البلدين دخول 30 دولة فقط.

وجاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول عربيا والـ21 عالميا، ويتيح دخول 161 دولة.

ترتيب جوازات السفر العربية من الأقوى للأضعف:

1- الإمارات: الترتيب الـ21 عالميا (يتيح دخول 161 دولة)

2- الكويت: الترتيب الـ 55 (يتيح دخول 93 دولة)

3- قطر : الترتيب الـ60 عالميا ( يتيح دخول 85 دولة)

4- البحرين: الترتيب الـ64 عالميا (يتيح دخول 81 دولة)

5- سلطنة عمان: الترتيب الـ67 عالميا (يتيح دخول 78 دولة)

6- السعودية: الترتيب الـ70 عالميا (يتيح دخول 75 دولة)

7- تونس: الترتيب الـ75 عالميا (يتيح دخول 66 دولة)

8- المغرب: الترتيب الـ80 عالميا (يتيح دخول 61 دولة)

9- موريتانيا: الترتيب الـ83 عالميا (يتيح دخول 58 دولة)

10- الأردن : الترتيب الـ91 عالميا (يتيح دخول 50 دولة)

10- الجزائر: الترتيب الـ91 عالميا (يتيح دخول 50 دولة)

11- مصر: الترتيب الـ91 عالميا (يتيح دخول 49 دولة)

12- جيبوتي: الترتيب الـ96 عالميا (يتيح دخول 45 دولة)

13- ليبيا: الترتيب الـ100 عالميا (يتيح دخول 41 دولة)

13- لبنان: الترتيب الـ100 عالميا (يتيح دخول 41 دولة)

14- السلطة الفلسطينية: الترتيب الـ102 عالميا (يتيح دخول 39 دولة)

14- السودان: الترتيب الـ102 عالميا (يتيح دخول 39 دولة)

15- ليبيا: الترتيب الـ100 عالميا (يتيح دخول 41 دولة)

15- لبنان: الترتيب الـ100 عالميا (يتيح دخول 41 دولة)

16- اليمن: الترتيب الـ103 عالميا (يتيح دخول 37 دولة)

17- سورية: الترتيب الـ105 عالميا (يتيح دخول 32 دولة)

17- الصومال الترتيب الـ105 عالميا (يتيح دخول 32 دولة)

18- العراق: الترتيب الـ106 عالميا ( يتيح دخول 30 دولة)

وجاء الترتيب العالمي على النحو التالي:

​1- اليابان (يتيح جواز سفرها دخول 190 دولة)

2- سنغافورة (يتيح دخول 189 دولة)

3- فرنسا (يتيح دخول 188 دولة)

3- ألمانيا (يتيح دخول 188 دولة)

3- كوريا الجنوبية (يتيح دخول 188 دولة)

4- الدنمارك (يتيح دخول 187 دولة)

4- فنلندا (يتيح دخول 187 دولة)

4- إيطاليا (يتيح دخول 187 دولة)

4- إسبانيا (يتيح دخول 187 دولة)

4- السويد (يتيح دخول 187 دولة)

5- الولايات المتحدة (يتيح دخول 186 دولة)

5- النمسا (يتيح دخول 186 دولة)

5- لوكسبمورغ (يتيح دخول 186 دولة)

5- هولندا (يتيح دخول 186 دولة)

5- النرويج (يتيح دخول 186 دولة)

5- البرتغال (يتيح دخول 186 دولة)

5- المملكة المتحدة (يتيح دخول 186 دولة)