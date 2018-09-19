أقوى جيوش العالم.. هذا ترتيب الدول العربية

نشر موقع Global Fire Power تقريره السنوي حول أقوى جيوش العالم لعام 2018.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل تغييرات ملحوظة، إذ تراجعت مصر إلى المركز الثاني عشر بدلا من المركز العاشر الذي احتلته لأول مرة في مؤشر 2017.

كما تراجعت تركيا للمركز التاسع هذا العام بعد أن احتلت المركز الثامن العام الماضي، فيما تقدمت كل من بريطانيا وكوريا الجنوبية.

ويصنف المؤشر الجيوش بحسب القدرات العسكرية لكل دولة، وفي هذا تم وضع عدة معايير للتصنيف مثل: نجاح المهمات وقوة وكفاءة القوة العسكرية، تقنيات تصنيع الطائرات المقاتلة والدبابات، والقطع البحرية ومعدات أخرى، والموارد المالية والبشرية.

قائمة العشرة الأوائل:

المركز الأول: الولايات المتحدة

المركز الثاني: روسيا

المركز الثالث: الصين

المركز الرابع: الهند

المركز الخامس: فرنسا

المركز السادس: بريطانيا

المركز السابع: كوريا الجنوبية

المركز الثامن: اليابان

المركز التاسع: تركيا

المركز العاشر: ألمانيا

وعلى الصعيد العربي، جاءت مصر في المركز الأول عربيا والثاني عشر عالميا، تليها الجزائر بالمركز 23 عالميا، ثم السعودية بالمركز 26، ثم العراق بالـ 47، ثم سورية في الـ 49، والمغرب في الـ 55، والإمارات في الـ 65، واليمن في الـ 66، والسودان بالـ 70، وليبيا بالـ 74.