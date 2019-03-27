قائمة 2019.. أقوى 10 جيوش

تفوقت الولايات المتحدة على خصومها التقليديين وحلت مجددا في المرتبة الأولى عالميا من حيث القوة العسكرية، وفق تصنيف Global Firepower لعام 2019، المتخصص في تصنيف قوة الجيوش العالمية. وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا (12 عالميا).

استخدم التقرير أكثر من 55 معيارا لتقييم الدول حسب قدراتها العسكرية، منها العوامل الجغرافية والموارد وتنوع الأسلحة.

التصنيف يستند "مؤشر القوة"، بحيث كلما زادت قوة الجيش كلما حصل على تصنيف يقترب من الدرجة "صفر" التي تعتبر المرتبة المثالية للقوة العسكرية.

وتسمح هذه الصيغة من التصنيف للدول الأصغر حجما، لكن أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل نموا.

أقوى 10 جيوش في العالم: