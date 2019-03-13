أكاديمية إماراتية تنتقد صحيح البخاري

وقالت غباش رئيسة مركز "رواق عوشة بنت حسين الثقافي" خلال مؤتمر للمرأة في الإمارات إنه "لا يمكننا أن نسجن أنفسنا في كتب عمرها 1400 عام"

أثارت تصريحات للأكاديمية الإماراتية موزة غباش قبل أيام ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفت فيها صحيح البخاري بـ"الكتاب المتخلف".

وقال محمد اليجيا إن الإساءة لكتاب "صحيح البخاري" لن تزيدهم إلا ثقة فيه:

لكن غباش قالت إن حديثها أسيء تفسيره وأن الهجوم عليها "يقلل من فرص فهم أحوالنا ومسارنا":

وجاءت تصريحات غباش بشأن "صحيح البخاري" بعد أيام من تصريحات مماثلة للداعية الإماراتي وسيم يوسف، قال فيها إنه "لا يؤمن بالبخاري ولا السنة النبوية بشكل مطلق، وأن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم".

الصحافي إبراهيم عيسى كان قد قد ناقش صحيح البخاري في حلقة من برنامج "مختلف عليه" الذي يبث على قناة الحرة.