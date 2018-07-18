أكاديميون إيرانيون يطالبون بالإفراج عن 150 طالبا

طالب أكاديميون إيرانيون الرئيس حسن روحاني بتعليق قضايا مرفوعة ضد 150 طالبا اعتقلوا في احتجاجات كانون الأول/ديسمبر 2017.

وكانت تهم تتعلق بالمساس بالأمن القومي وجهت للطلبة الذين شاركوا في الاحتجاجات التي استمرت من كانون الأول/ديسمبر 2017 وحتى كانون الثاني/يناير 2018.

ودعا نحو 120 أكاديميا من الجامعات الإيرانية، من بينهم مشرعون سابقون، الرئيس روحاني إلى تعليق فوري للقضايا الموجهة ضد الطلاب.

وكانت الغالبية العظمى من الطلاب قد اعتقلت على يد وزارة الاستخبارات الإيرانية والتي تعد إحدى أكثر الجهات انتهاكا لحقوق الإنسان داخل إيران.

وقال هادي غائمي مدير مركز إيران لحقوق الإنسان "روحاني قال إن الناس أحرار ليتظاهروا، لكن أكثر من 150 طالبا خلف القضبان لمدة ستة أشهر بسبب ذلك".

وأضاف غائمي "إن صمت روحاني بخصوص هؤلاء الطلاب ينم عن نفاق".

وكان 17 طالبا من بين المجموعة المعتقلة قد حكم عليهم بالسجن، بحسب النائبة بمجلس النواب الإيراني برفانه صلاحشوري.

