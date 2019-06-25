 أكبر آلة تنظيف تصل المحيط الهادئ

تبدأ أكبر آلة عائمة للعمل في مناطق في المحيط الهادئ قرب كاليفورنيا وهاواي، لتنظيف المياه من البلاستيك العالق فيها.

وتقول إدارة مشروع "أوشن كلين أب" المسؤولة عن الآلة، إن هذه هي المرة الثانية التي سيتم فيها تنظيف مناطق في المحيط الهادئ، إذ تم شحن المعدات في سبتمبر الماضي وأعيد تركيبها لتكون جاهزة لتنظيف مياه المحيط الهادئ.

وتمت جدولتها لتصبح مرة كل خمسة أعوام.

ويبلغ طول الآلة التي تجمع البلاستيك من مياه المحيطات نحو 610 أمتار. وهي تمثل حاجزا بلاستيكيا كبيرا عمقه 10 أقدام ليكون قادرا على جمع نحو 1.8 طن من نفايات البلاستيك.

وتضم الآلة أجهزة تتبع للموقع الجغرافي "جي بي أس" وكاميرات مراقبة وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية. وستبقى الآلة موجودة في المحيط بضعة أشهر قبل سحبها مرة أخرى وإعادتها للشاطئ لجمع النفايات عن سطح المياه والتخلص منها.

​وتقدر كميات نفايات البلاستيك الموجودة في المحيطات بنحو 100 مليون طن حسب تقديرات الأمم المتحدة، ونحو 90 في المئة منها مصدرها الشواطئ.