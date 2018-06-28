'أكبر خطأ في حياتي'.. الادعاء يطلب الرأفة بمنشق عن داعش

طلب الادعاء من محكمة فيدرالية في نيويورك استخدام الرأفة بحق عنصر سابق في تنظيم داعش، بعد أن قدم للسلطات الأميركية معلومات استخباراتية مهمة.

وظهر الشخص الذي أدين بتقديم الدعم المادي لداعش أمام المحكمة الأربعاء، وقدم لها اعتذاره باكيا، وقال إن انضمامه للتنظيم "أكبر خطأ ارتكبه في حياته".

والمدان، الذي أطلق عليه اسم مستعار هو "جون دو" لأسباب أمنية، هو مهاجر بنغلادشي يبلغ من العمر 29 عاما، وكان يعيش في نيويورك.

وكان "دو" قد سافر إلى سورية عام 2014 والتحق بصفوف داعش، ثم انشق عن التنظيم وتواصل مع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) سرا، وقدم لهم معلومات تتعلق بتهديدات إرهابية.

وقالت تقارير إن من بين إسهاماته أيضا بعد انشقاقه مساعدة مراهق على التخلي عن التطرف.

ومن المقر أن يصدر الحكم عليه يوم الخميس.