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تعرف على أكبر طائرة في العالم

طائرة "ستراتولانش" تحلق من ميناء موهافي الجوي

حلقت طائرة "ستراتولانش" /(Stratolaunch) السبت من ميناء موهافي الجوي في كاليفورنيا لتصبح أكبر طائرة في العالم تحلق في الأجواء.

حلقت الطائرة لمدة ساعتين ووصلت سرعتها القصوى إلى 175 ميلا بالساعة
حلقت الطائرة لمدة ساعتين ووصلت سرعتها القصوى إلى 175 ميلا بالساعة

وحققت "ستراتولانش" رقما قياسيا في مجال الطيران الجوي محطمة رقما قياسا لم يتغير منذ 71 عاما، كان من نصيب طائرة "إتش 4 هيركوليز" التي كانت تعتبر الأكبر على مستوى العالم.

ويبلغ وزن الطائرة 227 طنا متريا وطولها 73 مترا، وطول الجناحين 117 مترا، وفقا لبيان صحافي نشر على موقع الشركة المصنعة.

واستطاعت الطائرة العملاقة التحليق في أول رحلة بسرعة 175 ميلا لمدة ساعتين على ارتفاع 15 ألف قدم.

يبلغ وزن الطائرة 227 طنا
يبلغ وزن الطائرة 227 طنا

ويبلغ أقصى ارتفاع تستطيع "ستراتولانش" الوصول له 35 ألف قدم، وهي تضم ستة محركات كبيرة.

تستطيع الطائرة التحليق على ارتفاع 35 ألف قدم
تستطيع الطائرة التحليق على ارتفاع 35 ألف قدم

وصممت الشركة الطائرة لإطلاق الصواريخ فضلا عن إمكانية استخدامها كمنصة لإطلاق المركبات أو الصواريخ نحو الفضاء.

يمكن استخدام الطائرة كمنصة لإطلاق مركبات الفضاء . تعبيرية
يمكن استخدام الطائرة كمنصة لإطلاق مركبات الفضاء . تعبيرية

وكانت الطائرة نتاج حلم مؤسس شركة "ستراتولانش سيستم" بول ألين الذي توفي العام الماضي، وهو أحد مؤسسي عملاق التقنية مايكروسوفت أيضا.

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