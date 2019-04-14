تعرف على أكبر طائرة في العالم

حلقت طائرة "ستراتولانش" /(Stratolaunch) السبت من ميناء موهافي الجوي في كاليفورنيا لتصبح أكبر طائرة في العالم تحلق في الأجواء.

وحققت "ستراتولانش" رقما قياسيا في مجال الطيران الجوي محطمة رقما قياسا لم يتغير منذ 71 عاما، كان من نصيب طائرة "إتش 4 هيركوليز" التي كانت تعتبر الأكبر على مستوى العالم.

ويبلغ وزن الطائرة 227 طنا متريا وطولها 73 مترا، وطول الجناحين 117 مترا، وفقا لبيان صحافي نشر على موقع الشركة المصنعة.

واستطاعت الطائرة العملاقة التحليق في أول رحلة بسرعة 175 ميلا لمدة ساعتين على ارتفاع 15 ألف قدم.

ويبلغ أقصى ارتفاع تستطيع "ستراتولانش" الوصول له 35 ألف قدم، وهي تضم ستة محركات كبيرة.

وصممت الشركة الطائرة لإطلاق الصواريخ فضلا عن إمكانية استخدامها كمنصة لإطلاق المركبات أو الصواريخ نحو الفضاء.

وكانت الطائرة نتاج حلم مؤسس شركة "ستراتولانش سيستم" بول ألين الذي توفي العام الماضي، وهو أحد مؤسسي عملاق التقنية مايكروسوفت أيضا.