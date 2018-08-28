روسيا تنشر قوة في المتوسط وتعلن المناورات العسكرية الأكبر منذ عقود

أفاد تقرير صحافي روسي بأن سلاح البحرية نشر قوة عسكرية في البحر المتوسط هي الأكبر منذ بدء التدخل الروسي في النزاع السوري عام 2015.

ونقلت صحيفة إزفيستيا الروسية اليومية عن خبراء عسكريين قولهم إن المجموعة ستدعم الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري في محافظة إدلب.

وأشارت إزفيستيا إلى أن المجموعة تتضمن 10 سفن وغواصتين، ومن المتوقع أن تنضم سفن أخرى إليها قريبا.

وقالت إن غالبية السفن تحمل صواريخ من نوع "كاليبر".

تدريبات عسكرية

في غضون ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله إن بلاده ستجري الشهر المقبل "أكبر تدريبات عسكرية منذ حوالي 40 عاما".

وأوضح أن التدريبات التي يطلق عليها اسم Vostok-2018 أي (الشرق-2018)، سيشارك فيها حوالي 300 ألف عسكري وأكثر من ألف طائرة عسكرية واثنان من الأساطيل البحرية وجميع وحداتها المحمولة جوا.

وسوف يتم إجراء التدريبات، الأكبر منذ عام 1981، في وسط وشرق روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا أن الأسطول الثاني الأميركي الذي لعب دورا رئيسيا خلال فترة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، عاد إلى العمل بعد سنوات من إلغاء تشغيله.

وجاءت عودة تشغيل الأسطول في ظل تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا.

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وتشير الاستراتيجية الدفاعية الوطنية للإدارة الأميركية إلى الصين وروسيا باعتبارهما أكبر تهديدين للولايات المتحدة.

وقامت طائرات وسفن روسية خلال الأشهر الماضية بعدة خروقات في شمال الأطلسي على مقربة من المجال الجوي والمياه الإقليمية لحلفاء الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات