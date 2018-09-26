'أكبر من فيسبوك'... زوكربيرغ يطلق أداة تحكم بالعالم الافتراضي

عرضت شركة فيسبوك خلال مؤتمر أوكولوس كونيكت الخامس في مدينة سان خوسيه بكاليفورنيا الأربعاء نظام التحكم بالواقعين الافتراضي والمدمج أوكولوس كويست Oculus Quest.

وسيتم إطلاق النظام (نظارة وأدوات تحكم عن بعد) في ربيع عام 2019 بسعر 399 دولارا أميركيا.

نظارة العالم الافتراضي والمدمج تتميز بأنها تتيح النظر من أي اتجاه والسير عبر الفضاء الافتراضي تماما كما يحدث في العالم الواقعي، من خلال أربع كاميرات بزاوية عريضة.

والنظارة مزودة بأجهزة تحكم تعمل باللمس تتيح التفاعل مع الأشخاص والأشياء بشكل طبيعي، بدون الحاجة إلى أسلاك أو جهاز كمبيوتر أو أجهزة استشعار خارجية.

مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، قال في كلمة أمام المؤتمر إن الشركة بإطلاق هذه النظارة "نكون قد أكملت أول جيل من منتجات أوكولوس". وأشار مؤسس فيسبوك إلى أنها تتمتع بالخصائص الرئيسية لنظام VR المثالي: "تصميم لاسلكي، وحدات تحكم يدوية افتراضية، وتتبع موضعي كامل".

ستزود بأكثر من 50 لعبة عند إطلاقها رسميا، ويجري العمل على إطلاق ألعاب أخرى، مثل Robo Recall و The Climb و Moss.

فيسبوك قالت إنها تقدم تقنية الواقع الافتراضي التي ينتظرها الجميع، أما شركة أوكولوس التي تمتلكها فيسبوك فقالت إنها فتحت عصرا جديد من ألعاب الواقع الافتراضي، بهذه النظارة التي تقدم أول نظام ألعاب واقع افتراضي متعدد الإمكانات.

وقالت فيسبوك إن أوكولوس ستفتح للمستخدمين عالما أوسع من فيسبوك، وستمثل ثورة في التواصل.

ويشارك في مؤتمر أوكولوس كونيكت السنوي مطورو تقنية الواقع الافتراضي ومبدعو المحتوى وقادة الفكر لتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التقنيات والعروض التجريبية.