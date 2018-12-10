أكثر المدن زيارة في 2018

حلت مدينة هونغ كونغ في المركز الأول عالميا في ترتيب شركة الأبحاث Euromonitor International لأكثر 100 مدينة زيارة في نسخة عام 2018، فيما جاءت مدينة دبي في المركز السابع.

ويعتمد الترتيب على بيانات وصول السائحين في حوالي 600 مدينة حول العالم في 2017 والأرقام المتوقعة لعام 2018 طالما قضوا في المدينة ما بين 24 ساعة إلى 12 شهرا.

مدينة نيويورك التي زارها حوالي 13 مليون سائح العام الماضي جاءت في المركز الثامن.

واللافت أن سبعا من المدن الـ10 الأولى تقع جميعها في قارة آسيا، كما أن هناك 41 مدينة أسيوية من بين المدن الـ100 المشمولة في التقرير.

وقالت الشركة إن "الخاسر الأكبر" هو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع خروج مدينتي سوسة وجبرا في تونس، وشرم الشيخ في مصر، من الترتيب في السنوات الماضية، ويرجع ذلك أساسا، بحسب التقرير، إلى الهجمات الإرهابية وتراجع الطلب، لكنها أشارت إلى أن القاهرة تشهد انتعاشة.

وجاء الترتيب كالتالي بالنسبة لتقديرات عام 2018:

1- هونغ كونغ: (29.8 مليون زائر)

2- بانكوك (تايلاند): (23.6 مليون زائر)

3- لندن (بريطانيا): (20.7 مليون زائر)

4- سنغافورة (سنغافورة): (18.5 مليون زائر)

5- ماكاو (الصين): (18.9 مليون زائر)

6- باريس (فرنسا): (16.8 مليون زائر)

7- دبي (الإمارات): (16.6 مليون زائر)

8- نيويورك (الولايات المتحدة): (13.5 مليون زائر)

9- كوالالامبور (ماليزيا): (13.4 مليون زائر)

10- شنجن (الصين): (12.4 مليون زائر)

وجاءت مكة في الترتيب الـ21 (9.4 ملايين زائر)، والرياض في المركز الـ40 (5.8 ملايين زائر)، والقاهرة في المركز الـ50 (4.8 ملايين)، والدمام بالسعودية حلت في المركز الـ61 (3.7 ملايين)، ومراكش المغربية في الترتيب الـ78 (2.8 مليون)، وأبو ظبي في المركز الـ95 (2.4 مليون) والدوحة بقطر في المركز الـ98 (2.2 مليون).