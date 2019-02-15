قالت منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children) إن أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنويا بسبب الحروب.

وكشفت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها أن ما لا يقل عن 550 ألف رضيع لقوا حتفهم بين عامي 2013 و2017 في الدول الـ10 الأكثر تضررا من الحروب بسبب الجوع أو قلة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحية أو الحرمان من المعونة.

وأوضح التقرير أن هؤلاء الرضع إذا أضيفوا إلى الأطفال دون الخمس سنوات الذين توفوا خلال الفترة ذاتها، فإن عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل، وهي حصيلة رجحت المنظمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.

والدول الـ10 التي أوردها التقرير تشمل كلا من أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وسوريا والعراق ومالي ونيجيريا والصومال.

وعلى سبيل المقارنة فإن عدد المقاتلين الذين قضوا في الدول الـ10 بين 2013 و2017 بلغ حوالي 175 ألف مقاتل، أي ثلث عدد الرضع الذين توفوا خلال ذات الفترة، وفق التقرير.

ولفتت "أنقذوا الأطفال" في تقريرها الذي نشرته على هامش مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ إلى أن هؤلاء الأطفال ما كانوا ليموتوا على الأرجح لو لم يكونوا يعيشون في مناطق متضررة من الحروب.

ويشارك في مؤتمر ميونيخ الذي يستمر حتى الأحد مئات من صناع القرارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والعلمية من 40 بلدا.

وجاء في التقرير أيضا أن حوالي 420 مليون طفل، أي 18 في المئة من أطفال العالم أجمع، كانوا في عام 2017 يعيشون في مناطق متضررة من نزاعات، بزيادة 30 مليون طفل عن عام 2016.

وقدمت المنظمة في تقريرها توصيات إلى الحكومات والجماعات المسلحة من بينها مطالبة المتحاربين بأن يتعهدوا بعدم تجنيد مقاتلين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما وعدم استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.