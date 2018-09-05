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حجر طائرة ركاب إماراتية في مطار نيويورك

الطائرة الإماراتية

وضعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية في حجر صحي في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك الأربعاء بعد ورود تقارير بوجود حالات مرض بين الركاب خلال رحلة قادمة من دبي.

وأكدت الخطوط الإماراتية صحة النبأ، وقالت في تغريدة على تويتر إن حوالي 10 أشخاص على متن الرحلة EK203 بين دبي ونيويورك شعروا بالمرض خلال الرحلة.

حجر طائرة ركاب إماراتية في نيويورك
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حجر طائرة ركاب إماراتية في نيويورك

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وأضافت الإماراتية أنه الركاب المرضى خضعوا لفحوصات طبية احترازية من السلطات الصحية المحلية مباشرة بعد وصولهم إلى نيويورك.

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن أن عدد المرضى يتجاوز 100 من ركاب الطائرة التي كانت تقل 500 شخص.

وقالت وسائل الإعلام الأميركية إن الرحلة وضعت في الحجر الصحي فور نزولها في نيويورك في حدود الساعة الـ9:20 صباحا، وإن المسافرين المرضى كانوا يعانون من ارتفاع في الحرارة ومن سعال شديد.

وغردت الصحافية الأميركية بفيديو من داخل الطائرة.​

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