حجر طائرة ركاب إماراتية في مطار نيويورك

وضعت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية في حجر صحي في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك الأربعاء بعد ورود تقارير بوجود حالات مرض بين الركاب خلال رحلة قادمة من دبي.

وأكدت الخطوط الإماراتية صحة النبأ، وقالت في تغريدة على تويتر إن حوالي 10 أشخاص على متن الرحلة EK203 بين دبي ونيويورك شعروا بالمرض خلال الرحلة.

وأضافت الإماراتية أنه الركاب المرضى خضعوا لفحوصات طبية احترازية من السلطات الصحية المحلية مباشرة بعد وصولهم إلى نيويورك.

Statement: Emirates can confirm that about 10 passengers on #EK203 from Dubai to New York were taken ill. On arrival, as a precaution, they were attended to by local health authorities. All others will disembark shortly. The safety & care of our customers is our first priority. — Emirates Airline (@emirates) September 5, 2018

وتحدثت وسائل إعلام أميركية عن أن عدد المرضى يتجاوز 100 من ركاب الطائرة التي كانت تقل 500 شخص.

وقالت وسائل الإعلام الأميركية إن الرحلة وضعت في الحجر الصحي فور نزولها في نيويورك في حدود الساعة الـ9:20 صباحا، وإن المسافرين المرضى كانوا يعانون من ارتفاع في الحرارة ومن سعال شديد.

وغردت الصحافية الأميركية بفيديو من داخل الطائرة.​

BREAKING: Emirates flight from Dubai quarantined at JFK after 100 people are coughing with high fever. @SykesStyle is a passenger on board and says some passengers were sick before they even took off @ABC7News pic.twitter.com/WP7Eim4ldh — Caroline Patrickis (@Cpatrickis) September 5, 2018

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