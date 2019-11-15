أكثر من 300 دليل.. إدانة خمسة أشخاص بالفساد في السعودية

أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن على خمسة أشخاص بتهم فساد مالي وإداري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الجمعة.

وتجاوزت الأحكام التي صدرت بحق المسؤولين الخمسة نحو 32 عاما، كما عوقبوا بغرامات وصلت قيمتها تسعة ملايين ريال سعودي.

وحسب الوكالة، فقد جمعت النيابة العامة أكثر من 300 دليل ضد المتهمين الخمسة.

وأدين الأشخاص الخمسة بتهم تبديد الأموال العامة والتصرف في الممتلكات الحكومية والمتاجرة بالوظيفة الحكومية والإثراء غير المشروع.

وصادرت السلطات الأموال الموجودة في الحسابات الشخصية للمدانين.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت في نوفمبر 2017 مئات من الأمراء ورجال الأعمال، بعضهم لعدة أسابيع، في فندق ريتز كارلتون في الرياض، فيما وصف بأنه حملة ضد الفساد.