أكثر من 700 مليار.. عائدات نفط العراق في 13 عاما

قال البنك المركزي العراقي الثلاثاء إن عائدات البلاد من تصدير النفط منذ عام 2005 بلغت أكثر من 700 مليار دولار أميركي.

وذكر بيان رسمي للبنك أن "إجمالي مداخيل العراق بين الأعوام 2005 و2017، بلغ 706 مليارات دولار أميركي، خلال 13 عاما".

وأضاف البيان أن "ما أنفق منها 703.11 مليارات دولار أي ما نسبته 99.5 بالمئة من حجم الإيرادات الكلية".

وتشهد مدن متفرقة في وسط وجنوب العراق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجات لمتظاهرين أعربوا عن غضبهم لنقص الخدمات وارتفاع معدلات البطالة، رغم الموارد النفطية لبلادهم.

ويندد المحتجين بنقص الخدمات العامة وخصوصا الكهرباء التي لا تصلهم سوى ساعات قليلة في اليوم، إضافة لأزمة مياه.

واسفرت الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت شرارتها في مدينة البصرة التي تعد الرئة الاقتصادية للبلاد، عن مقتل 14 شخصا.

وبين المطالب الرئيسية للمتظاهرين محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عن "ضياع مليارات الدولارات".

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بواقع نحو 4.5 ملايين برميل في اليوم، ويدعو باستمرار لرفع أسعار النفط الخام بهدف دعم ميزانيته.