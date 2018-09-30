أكراد العراق يصوتون لانتخاب برلمان جديد

بدأ أكراد العراق الأحد التصويت لانتخاب برلمان جديد في إقليم كردستان بعد عام من محاولة فاشلة للاستقلال.

ويصوت في هذه الانتخابات التي تستمر حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (15:00 ت غ)، نحو ثلاثة ملايين ناخب لاختيار 111 نائبا في برلمان الإقليم من أصل 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كيانا سياسيا.

ومن بين المقاعد الكلية في البرلمان، 11 مقعدا مخصصة للأقليات.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات خلال 72 ساعة، بحسب ما المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم.

ومن المرجح أن يستمر اقتسام السلطة المستمر منذ نحو 30 عاما بين الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود برزاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الراحل جلال طالباني.

وتأتي الانتخابات التشريعية عشية الاستحقاق الكبير للأكراد في بغداد، حيث ينتخب البرلمان الاتحادي في بغداد الاثنين رئيسا للجمهورية وهو منصب مخصص للأكراد في العرف السياسي منذ 2005.

وفي أيلول/سبتمبر 2017 صوت الأكراد بأغلبية ساحقة على انفصال الإقليم عن العراق في استفتاء رفضت بغداد شرعيته ونتائجه وأثار تنديدات خارجية واسعة.