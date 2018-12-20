قسد: الانسحاب الأميركي سينعش داعش

حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الخميس من أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا يعطي تنظيم داعش "زخما للانتعاش مجددا" وشن هجمات معاكسة، بعد طرده من مساحات واسعة في البلاد.

وأفادت قيادة قسد التي تدعمها الولايات المتحدة، في بيان بأن القرار "سيؤثر سلبا على حملة مكافحة الإرهاب وسيعطي للإرهاب وداعميه ومؤيديه زخما سياسيا وميدانيا وعسكريا للانتعاش مجددا والقيام بحملة إرهابية معاكسة في المنطقة".

وأكدت قسد التي تعد وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، أن "معركة مكافحة الإرهاب لم تنته" وذلك بعد يوم على إعلان الرئيس دونالد ترامب "دحر" التنظيم وسحب القوات الأميركية من سوريا بعد إنجاز مهمتها هناك.