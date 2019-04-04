مرشح المعارضة التركية متقدم في اسطنبول

قالت صحف تركية الخميس إن مرشح المعارضة التركية لتولي رئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لا يزال متقدما على منافسه من حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم، بفارق 19 ألف صوت، خلال عملية إعادة فرز الأصوات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات التركية قد أعلنت إعادة فرز الأصوات في 10 لجان انتخابية في مدينة إسطنبول، بعد قبول طعون مقدمة من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ووصل الفارق إلى 19 ألف صوت لصالح إمام أوغلو بعد إعادة فرز صناديق انتخابية في 10 دوائر من أصل 20، بحسب صحيفة "مليت" التركية.

وكان فارق الأصوات بين المرشحين قبل إعادة الفرز، قد وصل إلى 29 ألف صوت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.