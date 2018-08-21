ألبوم لـ 'إيغلز' يصبح الأكثر مبيعا على الإطلاق

أصبح الألبوم الغنائي الذي يضم أفضل أعمال فريق إيغلز الشهير، أكثر الألبومات مبيعا على الإطلاق في الولايات المتحدة، حسب بيانات نشرت الاثنين.

وتغلب الألبوم على ألبوم "ثريلر" لمغني البوب الراحل مايكل جاكسون.

وأفادت رابطة صناعة التسجيلات الأميركية بأن مبيعات ألبوم "ذير جريتست هيتس 1971-1975" لفريق إيغلز تجاوزت 38 مليونا منذ إطلاقه في شباط/فبراير 1976.

ويتضمن ألبوم إيغلز أغنيات تعد من كلاسيكيات موسيقى الروك مثل "تيك إيت إيزي" و"ويتشي وومان".

وبذلك حل ألبوم "ثريلر" الذي أصدره جاكسون عام 1982 في المركز الثاني إذ حقق مبيعات تجاوزت 33 مليونا.

وجاء في المركز الثالث ألبوم آخر لفريق إيغلز هو "هوتيل كاليفورنيا" بمبيعات بلغت 26 مليونا.

وتشكل فريق إيغلز في لوس أنجليس عام 1971 وتفرق أعضاؤه في 1980. وفي 1994، التأم شمل الفريق مع المغنيين الأصليين دون هينيلي وجلين فراي الذي فارق الحياة في 2016.