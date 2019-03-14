تلقى رجل أميركي من نيوجيرزي أكثر من 20 ألف تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ 62 من أشخاص لا يعرفهم بسبب مزحة من أبنائه.

وقام أبناء كريستوفر فيري بإهدائه منشورا على لوحة إعلانية يقولون فيها "تمنوا لوالدنا عيدا سعيدا" ووضعوا رقم هاتفه عليه، لتنهال عليه آلاف الاتصالات والرسائل من أشخاص لا يعرفهم يتمنون له عيدا سعيدا.

وانتشرت مقاطع لتلقي فيري العديد من الاتصالات والتي كان بعضها من برامج تلفزيونية، وقال لهم إنه يستمتع بالاتصالات التي يتلقاها لكنه أصبح يواجه مشكلة في عدم استخدام هاتفه لأغراض العمل.

وسيبقى الإعلان على الطريق السريع لنيوجيرزي حتى نهاية الأسبوع الأول من نيسان/ أبريل، ما دفع فيري لشراء خط هاتف آخر لأغراض العمل.