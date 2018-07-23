'21 ألف شائعة'.. مصريون: هل تشارك الدولة في نشرها؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحكومة المصرية واجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 21 ألف شائعة، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإشاعات "تدمير الدولة" و"نشر البلبلة والإحباط"، لكن خبراء في مجال الإعلام أشاروا إلى أن الدولة نفسها تشارك في نشر الشائعات.
الرئيس السيسي قال خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية الأحد "إن الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا والمنطقة هو خطر تفجير الدول من الداخل.. بث الشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط.. كل ذلك بهدف تحريك الناس لتدمير بلدهم".
ويقول ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي في حديث لـ"موقع الحرة" إن "تقييم عدد الشائعات يجب أن يكون من خلال مركز أبحاث متخصص، ومن المهم أن يبدأ عمله بتعريف مفهوم الشائعة، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم إلا من خلال بحث وتعريف المفاهيم وطريقة تحديد منهجية البحث"، وأضاف أن "الرئيس السيسي عنده أكيد أدوات وأجهزة وبالتأكيد هو يعتمد على هذه الأجهزة في تكوين معلوماته".
وكان عبد العزيز مستشارا إعلاميا لحملة السيسي أثناء ترشحه للرئاسة في 2014.
وشغلت تصريحات الرئيس السيسي عن الشائعات قدرا كبيرا من من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد حديث السيسي، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فتوى للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية يحرم فيها نشر الشائعات.
ومنذ نحو أربع سنوات أنشأ مركز معلومات مجلس الوزراء المصري مرصدا لمتابعة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية.
وقال مصدر في مركز المعلومات لـ"موقع الحرة" إن المركز أصدر 125 تقريرا لنفي الشائعات التي تحيط بالحكومة بعد التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، وحاليا "نصدره أسبوعيا".
ويضيف "تقريبا نصدر تقريرا بنفي سبع شائعات أسبوعيا تناولها الرأي العام بكثرة".
ويقول المصدر ذاته إن "المركز فعلا يقوم بجهد رائع ولكن تأخير نفي الشائعة إلى حين صدور التقرير الأسبوعي يزيد من الشائعات، أين المتحدثين باسم الوزارات المعنية وأين بياناتهم الفورية".
وعزا عبد العزيز انتشار الشائعات في مصر إلى غياب قانون يتيح الحصول على المعلومات، رغم أن المادة 68 من الدستور تلزم الدولة بإصدار هذا القانون، مشيرا إلى أنه "في غياب هذا القانون تغيب المعلومات مما يعطي المجال للشائعات".
ويضيف أن "مصر بعيدة تماما عن مستوى احترام وتقدير المعلومات"، مطالبا الدولة بتدريب الجهات الرسمية والناطقين الرسميين في الوزارات والكيانات العامة والخاصة وبناء نظام لتبادل المعلومات.
لكن مغردين مصريين يرون أن بعض الجهات الحكومية أيضا قد تروج لمعلومات غير صحيحة، مشيرين إلى أن رقم "21 ألفا" قد يكون مبالغا فيه.
ووافق البرلمان المصري الأسبوع الماضي على قوانين خاصة بالإعلام والصحافة تسمح بمراقبة وحجب وسحب تراخيص المواقع الإلكترونية، كما تعتبر أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر، منبرا إلكترونيا ويحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مراقبته ووقفه أو حجبه إذا نشر أخبارا كاذبة.
وحجبت مصر بالفعل نحو 500 موقع إلكتروني في حملة بدأتها منذ أيار/ مايو 2017 شملت الكثير من المواقع المهنية المستقلة غير المحسوبة على أي تيارات سياسية ومن بينها مواقع صحف تصدر بترخيص رسمي".
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ويرى ياسر عبد العزيز أن الشائعات هي نتيجة انعدام ثقة البعض في ممارسات السلطة، مشيرا إلى أن انتشار شائعات مثل تورط الخارجية المصرية في خبر الكشف عن آثار مصرية مهربة إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية، حدث لأن "الناس تذكرت وقائع مشابهة ولم تعرف ماذا حدث في ذلك الوقت بشأنها".