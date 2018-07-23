'21 ألف شائعة'.. مصريون: هل تشارك الدولة في نشرها؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الحكومة المصرية واجهت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 21 ألف شائعة، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الإشاعات "تدمير الدولة" و"نشر البلبلة والإحباط"، لكن خبراء في مجال الإعلام أشاروا إلى أن الدولة نفسها تشارك في نشر الشائعات.

الرئيس السيسي قال خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية الأحد "إن الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا والمنطقة هو خطر تفجير الدول من الداخل.. بث الشائعات والأعمال الإرهابية وفقد الأمل والإحساس بالإحباط.. كل ذلك بهدف تحريك الناس لتدمير بلدهم".

ويقول ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي في حديث لـ"موقع الحرة" إن "تقييم عدد الشائعات يجب أن يكون من خلال مركز أبحاث متخصص، ومن المهم أن يبدأ عمله بتعريف مفهوم الشائعة، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم إلا من خلال بحث وتعريف المفاهيم وطريقة تحديد منهجية البحث"، وأضاف أن "الرئيس السيسي عنده أكيد أدوات وأجهزة وبالتأكيد هو يعتمد على هذه الأجهزة في تكوين معلوماته".

وكان عبد العزيز مستشارا إعلاميا لحملة السيسي أثناء ترشحه للرئاسة في 2014.

وشغلت تصريحات الرئيس السيسي عن الشائعات قدرا كبيرا من من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد حديث السيسي، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فتوى للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية يحرم فيها نشر الشائعات.

ومنذ نحو أربع سنوات أنشأ مركز معلومات مجلس الوزراء المصري مرصدا لمتابعة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية.