44 ألف فدان.. اتساع نطاق حريق غابات شمال كاليفورنيا

قالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا الاثنين إن حريق غابات في شمال الولاية اتسع نطاقه بواقع الثلث ليل الأحد ليشمل 44 ألف فدان.

واندلع الحريق السبت في مقاطعة يولو على بعد نحو 56 كيلومترا شمال غربي مدينة ساكرامنتو وامتد إلى مقاطعتي نابا وليك بينما تحرك الدخان المتصاعد منه لمسافة 120 كيلومترا تقريبا نحو مدينة سان فرانسيسكو.

وقال مسؤول الإطفاء إنه لم يتم احتواء سوى ثلاثة في المئة فحسب من الحرائق. وصدرت أوامر للسكان في بعض مناطق مقاطعة يولو الريفية بالإخلاء.

ووفقا للمركز الوطني لمكافحة الحرائق فقد التهمت حرائق الغابات نحو 2.5 مليون فدان في الولايات المتحدة حتى 29 حزيران/يونيو وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي المسجل على مدى السنوات الـ10 الأخيرة والذي بلغ مليوني فدان.

وكانت ولايتا كاليفورنيا وكولورادو الأكثر تضررا. والتهم أكبر حريق غابات في كولورادو أكثر من 51 ألف فدان على بعد نحو 21 كيلومترا شمالي دورانغو في الشطر الجنوبي الغربي من الولاية.