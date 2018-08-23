ألمانيا.. اتهام عراقيين بجرائم حرب

وجه الادعاء العام في ألمانيا اتهامات إلى شخصين يشتبه في كونهما عضوين في تنظيم داعش بالمشاركة في إعدام مسؤول عراقي رفيع المستوى عام 2014.

وقال الادعاء الاتحادي الخميس إن الشخصين العراقيين أتهما رسميا بارتكاب جرائم حرب باعتبارهما "عضوين في منظمة إرهابية أجنبية".

وجرى تعريف المتهمين بالاسم الأول فقط وهما رعد ويبلغ من العمر 42 عاما وعباس وعمره 19 عاما، بينما لم يتم الإفصاح عن لقبيهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأشار الادعاء العام إلى أن الرجل الأكبر سنا عمل كمحاسب لصالح تنظيم داعش في الموصل منذ حزيران/يونيو 2014 فصاعدا، بينما كان الأصغر يقوم بدوريات مسلحة لصالح التنظيم في المدينة.

ويشتبه في قيام عباس بنقل أسلحة وكذلك جثث ضحايا التنظيم.

ويزعم أن رعد حاول تجنيد زملائه العراقيين لصالح التنظيم بعد انتقاله إلى ألمانيا في تموز/يوليو 2015.