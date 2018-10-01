ألمانيا.. اعتقال ستة بتهمة التخطيط لمهاجمة مهاجرين

قال ممثلو ادعاء ألمان إنهم أمروا باعتقال ستة رجال يشتبه في أنهم شكلوا "منظمة إرهابية يمينية متطرفة" في مدينة كيمنتس شرقي البلاد، حيث اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين هذا الصيف.

وأوضح الادعاء الاثنين أن الرجال الستة وجميعهم مواطنون ألمان تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما، شكلوا جماعة تطلق على نفسها اسم "ثورة كيمنتس" مع رجل سابع اعتقل في قضية منفصلة الشهر الماضي.

وأضاف الادعاء في بيان أن الرجال كانوا يخططون لتنفيذ هجمات مسلحة ضد أجانب وخصوم سياسيين.

وشارك أكثر من 100 شرطي في حملة الاعتقالات في ولايتي ساكسونيا وبافاريا.

وشهدت كيمنتس أعمال عنف ضد الأجانب بعد أن ألقي باللوم على مهاجرين في حادث قتل في آب/أغسطس.