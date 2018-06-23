بعشرة لاعبين.. ألمانيا تقلب تأخرها وتفوز على السويد

أحرز المنتخب الألماني فوزا في الثواني الأخيرة على المنتخب السويدي بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا.



وافتتح أولا تويفونين التسجيل للسويد في الدقيقة "33" قبل أن يسجل لألمانيا كل من ماركو رويس في الدقيقة "48" وتوني كروس من ضربة حرة ماكرة في الدقيقة "90+5"، علما أن المنتخب الألماني لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة "82" بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ لنيله البطاقة الصفراء الثانية.



وارتفع رصيد ألمانيا إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السويد الثاني بالمجموعة السادسة، فيما يتربع المنتخب المكسيكي في الصدارة برصيد ست نقاط.