ألمانيا.. إخلاء سبيل عراقي متهم بالقتل

قال المحامي المكلف بالدفاع عن طالب لجوء عراقي إن القضاء الألماني قرر الثلاثاء إخلاء سبيل موكله بعد اعتقاله الشهر الماضي بتهمة قتل مواطن ألماني.

وكتب المحامي أولريخ دوست-روكسين على موقعه الإلكتروني "قرار اليوم بإلغاء أمر الاعتقال كان من المفترض أن يصدر منذ فترة طويلة".

وأضاف "موكلي يوسف اضطر للبقاء أكثر من ثلاثة أسابيع في الحبس الاحتياطي من دون أي دليل مادي".

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وقالت ممثلة للادعاء إن مشتبها به في القضية وهو سوري الجنسية لا يزال محتجزا وإن مشتبها به ثالثا لا يزال طليقا.

وتم إعلان اسمي العراقي والسوري على أنهما المشتبه بهما الرئيسيان في واقعة القتل التي أثارت احتجاجات عنيفة من جانب متطرفين يمينيين طالبوا بترحيل المتهمين.