ألمانيا تتسلم عراقيا استعبد أيزيدية وتركها تموت من العطش

سلمت اليونان ألمانيا رجلا عراقيا متزوجا من امرأة ألمانية تحاكم بتهمة قياما وزوجها بالتسبب في وفاة طفلة أيزيدية من العطش تحت أشعة الشمس الحارقة وهي تبلغ من العمر خمسة أعوام.



وقال ممثلو الادعاء الاتحادي الجمعة إن الرجل الذي حدد فقط باسم (طه أ. ج.) تماشيا مع قواعد الخصوصية الألمانية وصل إلى مطار فرانكفورت الأربعاء.



وأضافوا أنه انضم إلى تنظيم داعش في 2013 "واشترى" الفتاة ووالدتها في 2015.



وقالوا إنه وزوجته الألمانية التي تحولت للإسلام (جينيفر و.) تركا الفتاة مقيدة بالسلاسل في الهواء الطلق في بيتها بالعراق بهدف العقاب وتركاها لتموت من العطش.



ويواجه طه تهما منها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.