ألمانيا تفوز على روسيا بثلاثية نظيفة

استعاد المنتخب الألماني لكرة القدم نغمة الانتصارات بثلاثية نظيفة على ضيفه الروسي في لايبزيغ في مباراة دولية ودية في إطار استعدادات المنتخبين لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

وحسمت ألمانيا نتيجة المباراة في الشوط الأول بتسجيلها الثلاثية عبر نجم مانشستر سيتي الإنكليزي لوروا سانيه ومدافع بايرن ميونيخ نيكولاس شوله وزميله في النادي البافاري المهاجم سيرج غنابري.

وتستعد ألمانيا لاستضافة هولندا الإثنين المقبل في الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول في دوري الأمم، فيما تلعب روسيا مع مضيفتها السويد الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية في المستوى الأول.