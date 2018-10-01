ألمانيا توافق على تسليم بلجيكا دبلوماسيا إيرانيا

قضت محكمة ألمانية الاثنين بتسليم بلجيكا دبلوماسيا إيرانيا يشتبه في تورطه في مخطط لشن هجوم على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

وكان الدبلوماسي المعتمد في النمسا وقال معارضون إيرانيون إنه يدعى أسد الله أسدي (46 عاما) أحد المشتبه فيهم الستة الذين أوقفوا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا في نهاية حزيران/يونيو وبداية تموز/يوليو، بتهمة إعداد هجوم بقنبلة ضد تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 حزيران/يونيو بالقرب من باريس.

وقالت المحكمة في بامبيرغ إنه "لا يمكن للرجل المطلوب الإشارة إلى الحصانة الدبلوماسية لأنه كان في رحلة استغرقت عدة أيام خارج النمسا ولم يسافر بين بلده المضيف والدولة التي أرسلته".​

ويعتقد أن أسدى عضو في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية، المكلفة بـ"المراقبة والقتال ضد جماعات المعارضة داخل إيران وخارجها"، حسبما ذكر بيان النيابة الألمانية.

وقد رفضت طهران تلك الاتهامات وقالت إنها صممت لتشويه سمعتها في وقت تواجه توترات دبلوماسية كبيرة مع الولايات المتحدة.