ألمانيا.. جرحى في اعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة  

نقلت وسائل إعلام ألمانية عن الشرطة وشهود، أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح عصر الجمعة في شمال ألمانيا، بعد أن هاجم رجل بسلاح أبيض ركاب حافلة بشكل عشوائي.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الحافلة في مدينة لوبيك في شمال ألمانيا، من دون أن يوضح عددهم ولا خطورة إصاباتهم.

وأوضح المصدر نفسه أنه لم يسقط أي قتيل في الهجوم.

وأفادت صحيفة "لوبيكر ناخريتشن" المحلية بأن شخصين أصيبا بجروح بالغة و12 آخرين بجروح طفيفة.

ونقلت وسائل إعلام أن المهاجم الذي لم تعرف دوافعه، اعتقل.