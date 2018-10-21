ألمانيا: لا صادرات أسلحة إلى السعودية في ظل الظروف الحالية

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن برلين لن تصدر أسلحة للسعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي.

وخلال مشاركتها في مؤتمر لحزبها في الانتخابات المحلية، كررت ميركل تنديدها بمقتل الصحافي السعودي، الذي قالت السعودية إنه قضى داخل قنصليتها في إسطنبول نتيجة شجار.

وتابعت المستشارة الألمانية أن صادرات الأسلحة إلى السعودية "لا يمكن أن تتم في ظل الظروف الحالية".

وأصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا بيانا مشتركا أدانت فيه مقتل خاشقجي وقالت إن هناك حاجة عاجلة إلى إيضاح ما حدث بدقة.

وأكدت الدول الثلاث على الحاجة الى المزيد من الجهود للوصول الى الحقيقة، وأنها لن تصدر حكمها حتى تتلقى مزيد من الإيضاحات.

وكانت الرياض ذكرت أن خاشقجي لقى حتفه في "مشاجرة" مع مسؤولين سعوديين في القنصلية السعودية في إسطنبول، ويشتبه مسؤولون أتراك في أن يكون مقتله عملية اغتيال.