أمازون.. آلة تحل محل البشر

كشف تقرير لوكالة رويترز أن شركة أمازون بدأت بشكل غير معلن في استخدام آلات جديدة لتعبئة طلبات الزبائن، وهو من شأنه الاستغناء عن آلاف الموظفين الذين يؤدون هذا الدور.

ونقلت رويترز عن مصادر عملت في هذا المشروع القول إن الشركة أضافت التقنية الجديدة إلى عدد من مخازنها في السنوات الأخيرة.

وأفادت مصادر رويترز بأن أمازون ركبت آلتين في أكثر من 20 مخزنا إضافيا، ما أدى إلى الاستغناء عن 24 وظيفة على الأقل في كل منهم، مع العلم أن هذه المخازن توظف عادة أكثر من ألفي شخص.

وهذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من 1300 وظيفة في 55 مركزا تابعا لأمازون.

والآلة المشار إليها تسمى CartonWrap وتصنعها شركة CMC Srl الإيطالية وتقوم بفحص البضائع وتغليفها في صناديق مصممة خصيصا لكل منتج.

والآلة قادرة على وضع البضائع في صناديق أسرع بكثير من البشر، وذلك بمعدل 600 إلى 700 صندوق في الساعة، وهو ما يمثل أربعة إلى خمسة أضعاف قدرة العامل البشري.

وتبلغ تكلفة الآلة الواحدة مليون دولار بالإضافة إلى مصاريف التشغيل، وتتوقع الشركة تغطية التكلفة في أقل من عامين.

ولم تكشف أمازون عن هذه الخطط من قبل، وهي تعكس مدى رغبة الشركة في تقليل العمالة وزيادة الأرباح.

متحدثة باسم أمازون أكدت في بيان أن الشركة تختبر هذه التقنية الجديدة "بهدف زيادة السلامة وتسريع تسليم الطلبات وزيادة كفاءة العمل".

وأعربت عن أملها في استثمار الأموال التي سيتم توفيرها في "خدمات جديدة للعملاء، حيث سيتم مواصلة خلق وظائف جديدة".

وتعتبر شركة أمازون من أكبر الشركات المشغلة في الولايات المتحدة، حيث فتحت الشركة مخازن جديدة ورفعت الأجور لجذب العمالة.