أمازون الأعلى قيمة في البورصة الأميركية

أظهرت آخر بيانات البورصة الأميركية أن عملاق التجارة الإلكترونية شركة أمازون أصبحت أعلى شركة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، متفوقة على مايكروسوفت التي كانت تحتل الصدارة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وبينت تعاملات البورصة يوم الاثنين ارتفاع أسهم شركة أمازون ثلاثة في المئة، فيما زادت أسهم مايكروسوفت أقل من واحد في المئة فقط.

وتأتي هذه البيانات في ظل التقلبات التي تشهدها سوق الأوراق المالية والتي تنعكس بدورها على ترتيب الشركات الأميركية.

وقالت وكالة أسوشييتدبرس إن سعر سهم أمازون أغلق الاثنين عند 1.629.51 دولار، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 797 مليار دولار، فيما أغلق سعر سهم مايكروسوفت عند 102.06 دولار، لتصل قيمة السوقية للشركة إلى 784 مليار دولار.

وأصبحت تلك المرة الأولى التي يحتل فيها عملاق التجارة الألكترونية موقع الصدارة وتنهي العودة القصيرة لمايكروسوفت إلى القمة بعد أن تجاوزت شركة آبل في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.