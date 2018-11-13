أمازون تختار موقعين لمقرها الجديد

تعلن "أمازون" الثلاثاء عن الموقع الجديد للمقر الثاني لشركة التسوق الإلكتروني العملاقة والذي سينقسم بين مدينة نيويورك وضاحية كريستال سيتي في شمال ولاية فيرجينيا، حسبما أفادت به مصادر مطلعة على عملية الاختيار.

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على اختيار الموقعين الجديدين. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن الإعلان عن موقع المقر الجديد سيكون خلال هذا العام.

وكانت "أمازون" قلصت في كانون الثاني/يناير قائمة الخيارات حول المقر الجديد إلى 20 موقعا من بينها، إضافة إلى نيويورك وكريستال سيتي، العاصمة واشنطن ومدن دنفر وأوستن ودالاس وفيلاديلفيا ولوس أنجليس.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة سياتل بولاية واشنطن. ووعدت الشركة باستثمارات تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار وكذلك توفير قرابة 50 ألف وظيفة جديدة في الموقع الجديد للمقر.

وأطلقت "أمازون" على مشروع إنشاء مقر جديد اسم "المقر 2" ووصفه مالك الشركة جيف بيزوس بأنه سيكون "على قدم المساواة مع مقرنا في سياتل".

وتلقت الشركة منذ أعلنت عن المشروع في 2017، 238 عرضا من مدن في أميركا الشمالية قدمت معظمها تسهيلات ضريبية لـ "أمازون" حال اختيارها للمقر الجديد.

وقالت صحيفة "واشطن بوست"، المملوكة لبيزوس، إن اختيار "أمازون" لكريستال سيتي، جاء لكون موقع الشركة هناك سيكون في ضاحية يفصلها فقط نهر بوتوماك عن العاصمة واشنطن، وكذلك يبعد عن مطار رونالد ريغن نصف ميل بالإضافة إلى توفر مساحات شاغرة في المباني الإدارية.

وأضافت الصحيفة أن الشركة تستهدف اختيار موقع لونغ آيلاند سيتي في ضاحية كوينز بمدينة نيويورك، يفصله النهر الشرقي عن ضاحية منهاتن ووسط المدينة.

وقد يهدئ اختيار مدينتين للموقع مخاوف حول الضغوط التي سيضعها حجم المشروع على البنية التحتية وشبكات النقل وأسعار الوحدات السكنية.